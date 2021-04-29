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Новости

Более 13 млрд рублей потратили на дороги Алтайского края в 2020 году

, ИА "Амител"
Сумма дорожного фонда за год выросла на 7%
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сумма дорожного фонда в Алтайском крае в 2020 году составила 13,3 млрд рублей, что на 7% больше, чем в 2019-м, сообщил губернатор Виктор Томенко. По его словам, на эти деньги к нормативу привели почти 900 километров дорог и 17 мостов.

На отчёте перед депутатами Заксобрания региона Томенко также отметил, что важным событием минувшего года стала передача в федеральную собственность дороги от Барнаула до границы с Казахстаном. Это произошло на семь лет раньше планируемого срока.

Из других достижений губернатор выделил снижение смертности на дорогах на 10,2% в прошлом году. Также, по его словам, край продолжил сотрудничать с РЖД и расширять географию субсидируемых авиаперелётов.

"Парк вагонов обновлён на 45%. Продолжает расширяться география субсидируемых из краевого бюджета авиаперелётов: в 2017 году было только одно направление (Томск), сейчас их шесть", – сказал Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали текущий ремонт дорог. В 2021 году на эти цели выделили более 67 млн рублей. С 24 апреля две бригады дорожников начали подготовку к ремонту на двух участках в центре города.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.04.2021 11:57
- гость -

Более 13 млрд рублей потратили на дороги Алтайского края в 2020 году
Ключевые слово потратили, а не сделали безопасным.

29.04.2021 12:59
- гость -

Верно подмеченно! Только потратили! Камер навтыкали! Знаков! А сеолько своровали, одним депутатам известно!

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