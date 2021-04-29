Виктор Томенко рассказал о достижениях Алтайского края в спортивной сфере в 2020 году

В 2020 году Алтайский край выполнил ряд поставленных задач в области спорта, несмотря на пандемию, сообщил губернатор Виктор Томенко во время отчёта перед депутатами АКЗС, который прошёл 29 апреля.
По словам главы региона, за минувший год в Белокурихе достроили спортивный комплекс, в Славгороде и Заринске отремонтировали стадионы, в Рубцовске открылся круглогодичный ледовый комплекс, а в 13 районах края установили современные уличные спортплощадки.
Он добавил, что по сравнению с 2017 годом в крае число занимающихся спортом выросло в 1,3 раза (с 38% до 49%).
Также Томенко рассказал, как идёт подготовка к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который состоится в Барнауле с 20 по 23 мая.
"Мы завершили основные работы по проекту развития гребного канала – он вошёл в пятёрку лучших в мире", – сказал губернатор.
Ранее в Барнауле завершили монтаж освещения на дороге к гребному каналу. Общая протяжённость линии от Новосибирского тракта до спортшколы олимпийского резерва по гребле им. Константина Костенко составила более двух с половиной километров.
Комментарии
То, что в Советском Союзе было в порядке вещей, теперь выдаётся за "достижения".
нам от этих достижений ни холодно, ни жарко, лучше про уровень жизни и подъем экономики