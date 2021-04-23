Новое освещение по пути к гребному каналу установили в Барнауле

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org
В Барнауле завершили монтаж освещения на дороге к гребному каналу. Общая протяжённость линии от Новосибирского тракта до спортшколы олимпийского резерва по гребле им. Константина Костенко составила более двух с половиной километров.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на дороге заменили асфальтобетонное покрытие и расширили проезжую часть в необходимых местах. Стоимость ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" составила 41,9 млн рублей.
Кроме того, усовершенствовали и сам гребной канал. Там прорыли обводной канал, укрепили берега, возвели мост и подняли уровень противоположного берега.
Для гостей турнира также благоустроили прилегающую территорию и заасфальтировали автостоянки. При этом для "деревни спортсменов" готовят площадку для размещения 50 шатров, а на противоположном берегу канала обустроят зрительскую трибуну.
Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проведут на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.
Комментарии
Зачем освещение, если грести будут днём и всего три дня ???