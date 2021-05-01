Пасхальное богослужение в Димитриевском храме Барнаула. Трансляция

В 2021 году праздник Пасхи проходит в менее жестких условиях, чем годом ранее. Из-за коронавируса и режима самоизоляции в 2020-м храмам рекомендовали не допускать большого скопления людей на праздничной церемонии, поэтому пасхальная литургия прошла практически за закрытыми дверями.
В ночь на 2 мая в храмы при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции допускают практически всех. Исключение составили только пожилые люди в возрасте старше 65 лет. Но даже они могут приобщиться к праздничному богослужению дистанционно – в онлайн-формате.
Телеканал "Катунь 24" проводит трансляцию из церкви святителя Димитрия Ростовского. Посмотреть ее можно и на нашем портале. Предлагаем вашему вниманию трансляцию богослужения с комментариями ведущих.
С праздником Светлой Пасхи, дорогие наши читатели!
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