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Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за угрозы обрушения домов

, ИА "Амител"
За состоянием несущих конструкций "сталинок" будут следить ежедневно
Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Аварийный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Режим повышенной готовности ввели в Железнодорожном и Индустриальном районах Барнаула из-за аварийного состояния ряда многоквартирных домов. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Согласно опубликованному постановлению, в Железнодорожном районе в список попали восемь домов по следующим адресам: ул. Советской Армии, 64, ул. Матросова, 197, ул. Витебская, 16, ул. Рылеева, 5, ул. Смирнова, 5, ул. Северо-Западная, 11, ул. Ярных, 50, и ул. Юрина, 137.

В Индустриальном районе краевого центра соответствующий режим ввели только в доме № 17 по ул. Жданова в селе Власиха.

Теперь по этим адресам за состоянием зданий будут следить ежедневно, чтобы в случае чрезвычайной ситуации своевременно эвакуировать жильцов в пункты временного пребывания.

Напомним, ситуация с аварийными домами в Барнауле обострилась ещё в начале прошлого месяца. 5 апреля из-за угрозы обрушения эвакуировали 55 жильцов дома на ул. 1-й Западной, 51. Спустя два дня начала рушиться стена дома на ул. Советской Армии, 5.

Комиссия, которая обследовала оба здания, признала их непригодными для проживания. Дома снесут, жильцам выдадут компенсации.

Позднее городской комитет ЖКХ заявил о намерении обследовать ещё 11 опасных аварийных домов Барнаула. Если комиссия признает их непригодными для проживания, собственников расселят.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.05.2021 12:25
- гость -

А оплачивать это будут за счет городского бюджета? Или возмут деньги из зарплат товарищей единоросов вместе с господином Франком?

4.05.2021 12:27
- гость -

Помни гражданин! Не придешь на выборы, будешь и дальше содержать этих дармоедов и бездельников!

4.05.2021 12:44
- гость -

Режим готовности...
К тому, что дома упадут...
Молитвы людей заучивать почему не заставили, готовность так готовность

4.05.2021 13:12
Яя

Может просто сразу людей расселить - а не ждать, пока кого-нибудь завалит.
Если уж точно известно что всё....домам не стоять

4.05.2021 13:18
Олег

Да не "сталинки" это,дом под шпилем,вот это "сталинки"

4.05.2021 13:22
- гость -

Это не сталинки, это двухэтажные бараки-времянки, до сих пор простояли.

4.05.2021 13:26
TwinPeaks

Журналист наверное молодой,жертва современного образования

4.05.2021 13:39
- гость -

Какие нахрен сталинки? Это обыкновенные бараки послевоенные, для временного проживания. Сталинки это например возле к-ра "Россия".

4.05.2021 13:45
- гость -

почему блокировали мой пост?

4.05.2021 13:51
гость

чтобы в случае чрезвычайной ситуации своевременно эвакуировать жильцов в пункты временного пребывания

А кто погибнет, своевременно похоронить?

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