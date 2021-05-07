Пожар произошёл в здании Пенсионного фонда в Барнауле

В здании Пенсионного фонда в Барнауле на улице Партизанской, 94, произошёл пожар. Возгорание обнаружено на третьем этаже строения.
Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на пресс-центр МЧС, о происшествии сообщил охранник. По прибытии на место наблюдалось плотное задымление, однако в здании не было людей. Спасатели быстро обнаружили очаг возгорания – горели вещи – и ликвидировали его. В задымлённом помещении работало два звена газодымозащитной службы.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что вечером 5 мая в Затоне загорелся двухэтажный дом. Огонь охватил крышу дома и соседнюю постройку – на момент съёмки пламя перекинулось на баню.
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