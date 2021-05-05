В Барнауле загорелись двухэтажный дом и баня. Видео

Очевидцы запечатлели пожар в частном секторе в барнаульском Затоне. Вечером 5 мая загорелся двухэтажный дом.
Огонь охватил крышу дома и соседнюю постройку. Возгорание записали на видео, которое опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram. На момент съемки пламя перекинулось на баню, как утверждает автор съемки. По его словам, слышны взрывы.
Пожарных расчетов в кадре не видно. О пострадавших ничего не известно.
Напомним, ночью 5 мая произошёл пожар в придорожных киосках в селе Майма. Площадь горения составила 500 квадратных метров.
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