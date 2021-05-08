Партия "Новые люди" проводит в Москве очередной раунд подготовки своих кандидатов. Это уже второй за месяц тур обучения будущих депутатов. В тренингах принимают участие более 40 претендентов. Их готовят лучшие медиаменеджеры и политтехнологи. В числе соискателей – многодетная мать Елена Казакулова и художница Ольга Горина из Барнаула.
"Одна из сфер, которой требуется серьезное обновление, — это медицина. Наверное, каждый, кто хоть раз обращался в поликлинику, с этим согласится. Я сама работала медсестрой и прекрасно знаю все подводные камни российского здравоохранения. Плюс мне очень близка позиция партии "Новые люди", которая состоит в том, что состоянием здоровья необходимо озаботиться до того, как оно испортилось. Правильное питание в магазинах у дома, площадки для занятий спортом в ближайшем дворе – всё это должно стать нормой", – подчёркивает Елена Казакулова.
"Новые люди" отмечают, что партию строят, прежде всего, в регионах. И в кандидаты берут в первую очередь тех, кто уже проявил себя в общественной работе.
"Почему "Новые люди"? Потому что они, как и я, устали смотреть на отсутствие позитивных изменений в нашей жизни, — говорит Ольга Горина. — Мы хотим обновления власти, удобной и комфортной жизни в Алтайском крае, и то, чего всем нам так не хватает – уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, в этой партии важны именно люди. Те, кто никогда не ходил на выборы. Те, кто не доверяет никаким партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно эти люди получили свой голос во власти".
Главной опорой на будущих выборах для "Новых людей" будут именно региональные политики и активисты. Эта стратегия, по мнению политологов, полностью себя оправдывает.
"Видно, что "Новые люди" делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Очевидно, что "Новые люди" становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон", – считает политолог Валентин Бианки.
Один из главных критериев для будущих депутатов — воплощённые социальные проекты. "Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен в стране. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну", – отмечает зампредседателя партии "Новые люди" Александр Даванков.
Комментарии
Я по заголовку подумал, что имеется в виду "кто из барнаульцев желает стать кандидатом — звоните", а получается, что кандидаты в кандидаты уже отобраны...
Очередная компашка дармоедов.
Когда в ап сидели и думали над названием, походу решили просто вот так новые люди, незатейливо и самим смешно было. Теперь это все пиарят везде, прошу заметить за наш счет. Жутко
все партии содержит бюджет-налогоплательщики....,вот и думайте:
НАРОД сам справится с этой деятельностью через Советы народных депутатов.
набрать пустышек, немного подучить, выпустить в эфир...
не взлетит.