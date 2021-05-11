Мотоциклист погиб после столкновения с УАЗом в Горно-Алтайске

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Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем УАЗ в Горно-Алтайске. Инцидент произошёл вечером 10 мая.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, столкновение отечественного автомобиля и байка Yamaha FZ8 произошло возле дома № 150/10 на проспекте Коммунистическом. Предварительно установлено, что 44-летний житель города за рулём УАЗа двигался со стороны парка Победы к улице Лесной. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрёстке, он не пропустил мотоцикл, который двигался со встречного направления прямо.
23-летнего мотоциклиста госпитализировали в больницу, где он скончался.
Отмечается, что водитель автомобиля не был пьян. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
Не убедился, не справился, уснул и тд.
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