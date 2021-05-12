Плюс 700 миллионов: Россельхозбанк на Алтае нарастил кредитование населения

Жители Алтайского края взяли кредитов в Россельхозбанке на сумму более 14 миллиардов рублей. С начала года кредитный портфель увеличился на 700 миллионов рублей.
За четыре месяца 2021 года банк предоставил заёмщикам свыше четырёх тысяч кредитов на различные цели. Объём выданных займов превысил 2,34 млрд рублей. Из них наиболее популярны потребительские (с учётом пенсионных кредитов) – 74%, или 1,74 млрд рублей, а также ипотека – 26%, или 0,6 млрд рублей.
"Кредитные предложения Россельхозбанка на сегодняшний день являются одними из наиболее привлекательных на рынке. Сниженные ставки, оформление на любые цели, понятные требования к клиентам – вот наши преимущества", – отметила заместитель директора филиала Татьяна Руденко.
Высоких показателей удалось достичь благодаря запуску в 2020 году ряда новых программ кредитования, таких как сельская ипотека и рефинансирование потребительских кредитов. Также на спрос повлияло улучшение условий действующих кредитных программ.
Комментарии
Банк не внушает доверия.