Елена Малышева назвала три простых теста для оценки состояния здоровья

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала три простых теста, которые позволят проверить здоровье перед поездкой на дачу. Способы она озвучила в новом выпуске шоу "Жить здорово!".
Для диагностики болей в пояснице врач посоветовала провести тест Ласега. Для этого человеку нужно лечь спиной на пол, согнуть одну ногу в колене под углом 90 градусов, а затем – распрямить её и поднять вверх. Если при выполнении упражнения появится боль, которая идёт через ягодицу – у человека деформированы межпозвоночные диски.
Врач посоветовала в течение трёх дней пропить противовоспалительное средство, например, ибупрофен, по 400 мг трижды в день после еды. Если это не помогло, то стоит обратиться к врачу.
Второй тест направлен на проверку сосудов и стенокардии. Для этого достаточно подняться по лестнице на второй этаж – если из-за этого появляются боли в груди или одышка, то тоже необходимо посетить врача.
Третья проверка позволяет определить наличие тромбов в организме. Для этого необходимо измерить объём голени – если одна больше другой, то это говорит о наличии кровяных сгустков в организме. В таком случае человеку стоит пройти УЗИ сосудов нижних конечностей.
Комментарии