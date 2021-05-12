Краеведческий музей в Барнауле переедет из-за реконструкции

Краеведческий музей в Барнауле проинформировал посетителей о том, что в связи с крупномасштабной реконструкцией здание по адресу ул. Ползунова, 46, больше не принимает гостей.
Вместе с тем продолжают работать выставочные залы, которые находятся напротив филармонии (ул. Ползунова, 39).
Стационарная экспозиция же переедет по адресу пр. Красноармейский, 28, где ранее располагался театр кукол "Сказка". Она откроется в Ночь музеев – 22 мая.
Уточнить информацию либо записаться на экскурсию можно по телефону 8 (3852) 20-51-44.
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