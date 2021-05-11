Губернатор Томенко высказал соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших при стрельбе в гимназии № 175 города Казани. Соответствующую телеграмму он направил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.
"Произошедшее не оставило равнодушным никого. Особую боль вызывает то, что чудовищное преступление совершено в стенах школы. Скорбим вместе с вами и готовы оказать необходимую помощь", – цитирует сообщение губернатора пресс-служба правительства.
Томенко высказал искренние слова поддержки всем, кого коснулась этого трагедия и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, что о массовом убийстве в школе № 175 в Казани стало известно 11 мая. По информации МВД, в школе сначала прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Нападавший был один – он прошёл с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу. В результате инцидента погибли 11 человек, в том числе девять детей.
Позднее стало известно, что причиной нападения могла стать месть – стрелок, 19-летний Ильназ Галявиев, раньше учился в этой школе.
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