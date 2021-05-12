США стали главным импортером российского мороженого

США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого, став крупнейшим его покупателем в мире. За первые три месяца года страна купила этот продукт почти на 4,7 млн долларов.
Как сообщает "Агроэкспорт" Минсельхоза России, на втором месте находится Китай – туда за январь-март отправили мороженого на 2,6 млн долларов. По сравнению с прошлым годом объем закупок вырос на 66%. Третье место занимает Казахстан – на него пришлось 10% экспорта на сумму 2 млн долларов.
Также в топ-5 импортеров российского мороженого входят Монголия и Украина. Всего Россия отправила в другие страны 5,6 тысяч тонн мороженого (рост на 13%) на 14 млн долларов (плюс 61%).
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