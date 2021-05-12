Песков рассказал об изменении отношения депутатов Госдумы к закону об оружии

Стрельба в казанской школе повлияет на позицию депутатов Госдумы при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия. В ходе первого чтения депутаты собирались смягчить законодательство, но теперь их мнение изменилось.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее депутаты выступали за снижение минимального возрастного порога владения оружием до 16 лет, однако после массового убийства в Казани парламентарии пересмотрели свои взгляды.
"Поручение было только вчера дано президентом, давайте всё-таки дождёмся, оно будет проработано. Очевидно, что этой темой будут заниматься, будут необходимые решения", – напомнил Песков о поручении Путина о переработке законодательства о гражданском оружии.
Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь добавил, что данное президентом России Владимиром Путиным поручение является хорошим поводом, чтобы "провести сверку часов" и проверить выполнение предыдущего распоряжения, отданного главой государства после массового убийства в керченском колледже в 2018 году.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
После массового убийства со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Соответствующую телеграмму он направил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову
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