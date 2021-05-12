Бийчанку обвинили в истязании семилетней девочки и её девятилетнего брата

Следственный комитет предъявил обвинение 53-летней жительнице Бийска в истязании детей, которые находились под её опекой.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, семилетняя девочка и её девятилетний брат попали под опекунство по решению органов опеки и попечительства Бийска в 2015 году. С первых дней женщина начала причинять девочке различные страдания – избивать, обливать холодной водой и выгонять в холодное помещение.
Спустя год женщина отказалась от опекунства над сестрой, объяснив это состоянием своего здоровья, но продолжила заниматься воспитанием мальчика. Его она тоже избивала и оскорбляла, а чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу. Поэтому он периодически не посещал учебное заведение. Лишь в конце 2020 года ребёнка изъяли из замещающей семьи.
Следователи предъявили ей обвинения по ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Также вопросы возникли и к органам опеки и попечительства Бийска и Советского района. Против них возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц.
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