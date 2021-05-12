Названы дата и место прощания с известным алтайским журналистом Павлом Деминым

Прощание с алтайским журналистом Павлом Деминым пройдёт в пятницу, 14 мая, с 09:30 до 11:30 в поминальном зале на улице Аносова, 8. Как сообщили amic.ru в Союзе журналистов Алтайского края, отдать почести можно будет в первом зале.
Напомним, что Демин скоропостижно скончался 11 мая. Коллеги вспоминают о Павле как об одном из талантливейших журналистов Алтайского края. Он зарекомендовал себя как журналист-расследователь, занимался экономической тематикой и писал о бизнесе.
Последние годы жизни он работал в ИД "Алтапресс". Кроме того, несколько лет занимал должность замредактора газеты "Ваше Дело".
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