Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева

19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил массовое убийство в казанской школе № 175, арестовали на два месяца. На заседании в Советском районном суде Казани он признал свою вину и не стал возражать против ареста.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в зал суда Галявиева завели пристёгнутым наручниками к двум сотрудникам полиции. Кроме того, перед этим специалисты осмотрели застеклённую камеру с фонариком.
Галявиев не стал отвечать на вопросы журналистов и молча улыбался им в ответ.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
После массового убийства со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
Комментарии