Напавший на казанскую школу объяснил своё желание стать массовым убийцей

Ильназ Галявиев объяснил своё желание стать массовым убийцей. Стрелок, убивший девять человек в школе № 175 в Казани, на допросе у следователя заявил, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.
"Я запланировал стать массовым убийцей. Это произошло 1 апреля 2021 года, когда я находился у себя дома. Тогда я понял, что я бог, что я всё могу, и могу сделать всё что угодно и с кем угодно. Я понял, что я пришёл в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной", – цитирует слова Галявиева Telegram-канал Life Shot.
Ранее суд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста.
Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.
Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства "Мухомор", упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.
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