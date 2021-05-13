В Республике Алтай людям запретили отдыхать у озера

В Республике Алтай бизнесменам и туристам запретили подходить к берегу манжерокского озера. В ситуацию вмешались депутаты.
19 предпринимателей написали обращение к депутату госсобрания Алтая Сергею Кухтуекову. Они отметили, что администрация Майминского района запрещает доступ к водоёму для отдыхающих.
"Государство вложило в обустройство пляжа на озере много десятков миллионов рублей. Также было углублено само озеро. Правда, варварски, как любят делать временные люди. Угробили популяцию краснокнижного чилима. Сейчас вода до сих пор мутная. Купание невозможно. Многие предприниматели арендовали торговые площади, работали, нарабатывали репутацию и клиентов. А в этом году пляж закрыли для всех", – рассказал депутат "Тайге.Инфо".
По словам депутата, ему известно о "следственных действиях" (о каких именно, он не уточнил), а также о возможной роли одного крупного банка, который мог повлиять на закрытие берега.
Комментарии
Мажерка нет
Раскатали
Спасибки грефику
да.... три дня назад был... печальное зрелище-преращается в большой ТРЦ!!!