Два оживлённых участка улиц перекроют в "Ночь музеев" в Барнауле

В Барнауле во время проведения акции "Ночь музеев" перекроют движение для всех видов транспорта на участках улиц Льва Толстого и Ползунова, сообщает пресс-служба мэрии.

"С 18:00 22 мая до 02:00 23 мая будет перекрыто движение по ул. Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Максима Горького и по ул. Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов", – говорится в сообщении.

Работа общественного транспорта во время перекрытия будет организована следующим образом:

по маршрутам № 17, 73: … пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пл. Спартака, в обратном направлении – по маршрутам;

по маршрутам № 47, 57, 60: …пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический, далее – по обычным маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;

по маршрутам № 109, 109оп: … пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении: … пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова, далее – по маршрутам.

Напомним, всероссийская акция "Ночь музеев" пройдёт в Алтайском крае 22 мая. В этом году её решили совместить с этапом Кубка мира по гребле. О том, куда можно сходить в эту ночь в Барнауле, читайте в нашем материале.