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Два оживлённых участка улиц перекроют в "Ночь музеев" в Барнауле

, ИА "Амител"
Работа общественного транспорта будет изменена
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле во время проведения акции "Ночь музеев" перекроют движение для всех видов транспорта на участках улиц Льва Толстого и Ползунова, сообщает пресс-служба мэрии.

"С 18:00 22 мая до 02:00 23 мая будет перекрыто движение по ул. Льва Толстого от пр. Ленина до ул. Максима Горького и по ул. Ползунова в границах Красноармейского и Социалистического проспектов", – говорится в сообщении.

Работа общественного транспорта во время перекрытия будет организована следующим образом:

  • по маршрутам № 17, 73: … пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пл. Спартака, в обратном направлении – по маршрутам;
  • по маршрутам № 47, 57, 60: …пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический, далее – по обычным маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;
  • по маршрутам № 109, 109оп: … пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении: … пр. Красноармейский – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ул. Ползунова, далее – по маршрутам.

Напомним, всероссийская акция "Ночь музеев" пройдёт в Алтайском крае 22 мая. В этом году её решили совместить с этапом Кубка мира по гребле. О том, куда можно сходить в эту ночь в Барнауле, читайте в нашем материале.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

19.05.2021 15:30
гiсть

какая может быть ночь в музее во время каратина?

19.05.2021 15:37
- гость -

все нормальные люди ночью спят

19.05.2021 16:15
- гость -

кто любит проспать всю жизнь это не для вас)

19.05.2021 16:20
- гость -

ну да тупо раз в год не спать ночь и переться куда то то особенно в нашем городе

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