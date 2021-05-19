Жителя Алтайского края обвиняют в изнасиловании своей знакомой

30-летнего жителя Михайловского района Алтайского края осудят за изнасилование знакомой. Мужчина пришел в гости к своим приятелям, где начал распивать напитки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в ходе застолья мужчина, оставшись наедине с хозяйкой дома, предложил ей вступить с ним в интимные отношения. Женщина ответила отказом, после чего злоумышленник, высказывая угрозы, причинил 36-летней потерпевшей телесные повреждения, а затем изнасиловал.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Следствием проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.