Алтайского физика осудили за подлог документов об уровне радиации

Эксперта-физика "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" оштрафовали за служебный подлог, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Научного сотрудника уличили в том, что он имитировал деятельность, но на деле не производил требуемых от него действий.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что с января по декабрь 2020 года эксперт-физик неоднократно вносил в протоколы радиационного контроля металлолома заведомо ложные сведения о проведении им измерений неионизирующих излучений металлолома без фактического проведения указанных измерений", – уточнили в ведомстве.

На основании фиктивных заключений в металлоломе собственники получали разрешения на транспортировку груза.

Всего доказано 85 эпизодов противоправной деятельности. Отметим, что санкции статьи "Служебный подлог" предусматривают до двух лет лишения свободы.