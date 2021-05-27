На Алтае мужчина украл у бывшей жены кочан капусты и попался полиции

В Алтайском крае полиция задержала подозреваемого в краже продуктов питания из дома бывшей супруги, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
К правоохранителям обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что пока её не было дома, кто-то проник в жилище, повредив запорную скобу, и похитил оттуда кочан капусты, тушку курицы и флягу. Под подозрение попал бывший муж заявительницы, с которым она уже около года не проживает вместе, но официально ещё не развелась.
"В результате, как удалось установить, мужчина неоднократно позволял себе подобные хищения, пока терпение у женщины не лопнуло и она не обратилась в отдел полиции", – говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали. У него изъяли кочан капусты и флягу, а также возбудили против него уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.
Комментарии
За флягу и кочан капусты шестерик? Причём как доказать,что кочан именно женщины?
в браке-совместное имущество-глупость полиции или дедоработка прЭссы
А вот Стелла Ивановна вернула украденные 12 миллионов и на свободе.
И это громкое дело наверное месяц расследуют, прям фильм Менты вспоминается когда один пришел и говорит колесо украли такое лысое ))
посадить его. Кочан капусты это предлог, он нехороший ей всю жизнь поломал, только хотя бы за это.