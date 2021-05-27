На Алтае мужчина украл у бывшей жены кочан капусты и попался полиции

В Алтайском крае полиция задержала подозреваемого в краже продуктов питания из дома бывшей супруги, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

К правоохранителям обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что пока её не было дома, кто-то проник в жилище, повредив запорную скобу, и похитил оттуда кочан капусты, тушку курицы и флягу. Под подозрение попал бывший муж заявительницы, с которым она уже около года не проживает вместе, но официально ещё не развелась.

"В результате, как удалось установить, мужчина неоднократно позволял себе подобные хищения, пока терпение у женщины не лопнуло и она не обратилась в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. У него изъяли кочан капусты и флягу, а также возбудили против него уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.