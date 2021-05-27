Олег Хорохордин исключил объединение двух Алтаев и строительство дороги в Китай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил в соцсетях с обращением к жителям региона. В нём он рассказал о том, как регион будет развивать туризм в ближайшие несколько лет. Хорохордин объяснил, что речи об объединении республики с Алтайским краем не идёт. Кроме того, власти региона не планируют в ближайшем будущем строить железную дорогу в Китай.

Как пояснил Хорохордин, вокруг мастер-плана и создания так называемых туркластеров складывается несколько мифов. Поэтому глава республики решил развеять их, рассказав, что на Алтае всегда были доступны разные формы гостеприимства: от простого домика или палатки до пятизвёздочных отелей. Эту доступность, как и все существующие, работающие и принимающие гостей объекты, мы обязательно сохраним.

"Ни о какой продаже земель, изъятии земельных участков у фермеров, у коренного населения, у наших жителей речи быть не может. Мастер-план этого не предполагает, никогда не предполагал и не будет предполагать. Это незаконно, и мы строго следим за соблюдением прав жителей вместе с надзорными и правоохранительными органами", – отметил Хорохордин.

Объединения Республики Алтай и Алтайского края не планируется. Этот вопрос закрыт, по словам главы республики, навсегда. В развитии туризма серьёзный акцент власти будут делать на сохранение природы и культуры жителей, на экологическое воспитание туристов.

"Уважение традиций и сакральных для жителей республики мест, сохранение природы, наших лесов, берегов рек и озёр в чистоте и порядке – это безусловный приоритет", – сказал глава региона и добавил, что никто не будет отдавать под застройку отелей сакральные для жителей места. Поэтому вопрос о строительстве железной дороги в Китай тоже закрыт.

Ранее РЖД прорабатывал план строительства суперскоростной трассы до Китая через Республику Алтай. На её создание корпорация готова потратить около 500 миллиардов рублей. В качестве основного варианта рассматривается строительство эстакады, чтобы преодолеть часть пути, пролегающего через горы. Это будет значительно дешевле, чем пробивать тоннель. Вопрос с китайской стороной пока ещё не обсуждался.

Отметим, что Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Протяжённость общей границы составляет 55 километров. Разговоры о строительстве железнодорожного тоннеля из России в Китай через алтайские горы ведут уже много лет. Проект может обойтись в 500 миллиардов рублей.

Также звучали от руководства РЖД идеи о высокоскоростной магистрали "Евразия" через Республику Алтай. Протяжённость линии Пекин – Москва – Берлин должна составить 9447 км. Стоимость российского участка оценивалась в 3,58 трлн рублей, первым отрезком магистрали должна была стать дорога Москва – Казань, на строительство нужно 1,7 трлн рублей.