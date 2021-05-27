Названы возможные мотивы надругательства над школьницей в Барнауле

Россиян шокировало крайне жестокое отношение старших школьниц одного из образовательных учреждений Барнаула к 11-летней подруге – девочку сначала избили руками и ногами, а затем сделали ее жертвой сексуального насилия. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

И очень многим не дает покоя вопрос: чем девочка могла насолить другим школьницам, что те выманили ее в заброшенное строение и зверски истязали там?

Как пишет "Комсомольская правда", есть две версии, которые проясняют возможный мотив участниц надругательства.

Источник издания рассказал, что у девочек есть свой тайный чат под названием "Крыс совет", где они обсуждают школьную жизнь. Там, якобы, одна из девочек пожаловалась, что младшая школьница обидела ее брата, а другие вызвались помочь ей отомстить.

Другую версию рассказала сама пострадавшая своей матери, когда той стало известно о случившемся. По ее словам, конфликт разгорелся из-за долга в три тысячи рублей. Якобы, она купила у напавшей на нее школьницы слайм и лизун за три тысячи рублей, а деньги не вернула.

Ранее следственные органы по данному факту возбудили два уголовных дела: одно по статье "иные действия сексуального характера против малолетней", другое – по статье "халатность". 14-летнюю школьницу, которую подозревают в насилии, по решению суда арестовали.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева работает с семьей пострадавшей. Она рассказала, как можно помочь девочке, а также попросила правоохранителей и СМИ сделать все возможное, чтобы не допустить распространения видеозаписи, где сверстницы издеваются над 11-летней девочкой.