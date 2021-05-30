РСТ попросил оперштаб предоставить данные по возобновлению авиасообщения с Турцией

Российский союз туриндустрии направил председателю оперштаба по ситуации с коронавирусом Татьяне Голиковой письмо, в котором просит предоставить официальную информацию о планах властей по поводу авиасообщения с Турцией после 1 июня 2021 года. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она напомнила, что оперштаб ограничил авиасообщение с Туркцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидобстановки в стране. Чартерные рейсы отменили, а туристические операторы не могут продавать путевки.

При этом с правовой точки зрения сложилась необычная ситуация – авиасообщение ограничено до следующего вторника, однако официальной информации об открытии рейсов по этому направлению до сих пор нет. При этом переносить туры на даты после 1 июня нельзя, а потому ни турбизнес, ни туристы не знают, что делать с приобретенными путевками.

По словам Тюриной и туроператорам, и туристам нужна официальная информация либо о продлении введенных ограничений по перелетам, либо об их отмене, чтобы одни могли планировать свою работу, а другие – поездки.