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Названы пять продуктов, способствующие сжиганию жира

, ИА "Амител"
Их включение в рацион позволит быстрее избавиться от лишних килограммов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Включение в рацион пяти продуктов поможет быстрее избавиться от лишнего веса. Список продуктов назвал портал "Ридус".

Согласно подборке, одним из таких продуктов является лосось, который выступает отличным источником белка, обеспечивает высокий термический эффект и насыщает. При этом в рыбе много жирных кислот, которые снимают воспаление в организме.

Еще одним источником белков являются яйца, которые дают качественный белок, который усиливает жиросжигание. Лучше всего употреблять их в вареном виде на завтрак, чтобы обеспечить себя энергией до обеда.

Крестоцветные овощи, которым относятся брокколи, руккола и цветная и брюссельская капуста, содержат большое количество клетчатки. Она отлично насыщает и снижает общее потребление калорий.

Также в топ-5 входят острые специи и куриная грудка. Содержащийся в остром перце капсаицин снижает аппетит, а грудка курицы является отличным источником белка при низкой калорийности.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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