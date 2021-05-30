Россияне рассказали, почему они не хотят заводить детей

Большинство россиян имеют до двух детей, и прибавления в семье не планируют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

36% опрошенных женщин и 39% мужчин рассказали, что пока у них в семье есть только один ребёнок, а у 33% женщин и 27% мужчин – по двое детей. По три ребёнка и больше есть только в семьях у 5% женщин и 4% мужчин.

26% женщин и 29% мужчин рассказали, что вообще не имеют детей, а 37% женщин и 29% мужчин не планируют их заводить.

"Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребёнка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие "второй половинки" (10% женщин и 14% мужчин)", – отметили специалисты.

Меньше опрошенных назвали одной из основных причин отсутствие свободного времени, а 4% женщин и 3% мужчин заявили, что не имеют материнского или отцовского инстинктов.