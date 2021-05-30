"Единая Россия" поставила рекорд по электронному голосованию ещё до завершения процедуры

Предварительное голосование "Единой России", которое в этом году впервые проходит в электронном формате по всей стране, завершится 30 мая. За первые четыре дня в нём уже приняли участие без малого пять миллионов человек, сообщает сайт ER.ru.

Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: ещё до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовали 1,2 миллиона человек.

"[Процедура популярна] благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. "Единая Россия" задаёт тренды в происходящих процессах [в этой сфере]. Чем проще сегодня проявить волеизъявление, тем выше будет осознанность выбора. При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаёмся с ним один на один", – отметил директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

"Единая Россия" создала систему, которой нет аналогов в России, считает президент Фонда информационной демократии, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух. При этом, по его мнению, она не только доступна каждому, но и вызывает доверие граждан, которые могут проверить с помощью индивидуального ключа шифрования, корректно ли учтён их голос после подведения итогов.

"Количество впечатляет. Я не помню, чтобы какая-то партия так активно использовала электронные технологии взаимодействия с избирателями. Параллельно, тоже через "Госуслуги" и также в электронном формате, идёт голосование по проектам благоустройства территорий, которое "Единая Россия" проводит вместе с Минстроем на уровне муниципалитетов. За месяц в нём приняли участие, мне кажется, 10 миллионов человек. Теперь представьте себе масштаб вовлечения людей в электронное предварительное голосование партии", – сказал Илья Массух.

Количество участников электронного предварительного голосования "Единой России" позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

"Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более семь миллионов зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Почти пять миллионов проголосовавших за три дня – это очень значимый результат. Лидеры неудивительны: Москва, Свердловская и Московская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Это регионы и города с большим количеством избирателей и высокой политической активностью. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры", – подчеркнул эксперт.

Система электронного предварительного голосования, особенно при условии верификации через "Госуслуги", повышает степень прозрачности самого голосования и уровень доверия к полученным результатам, отметила директор исследовательского центра "Особое мнение", политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

"Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы – на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов, и могут видеть только явку. Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах", – подчеркнула она, отметив, что уникальный опыт, полученный в ходе электронного предварительного голосования, будет распространяться и дальше. "Это неизбежно, вместе с постепенной цифровизацией большинства социальных и управленческих процессов в нашей стране", – заключила эксперт.

В Алтайском крае 30 мая 2021 года открылись 357 участков для голосования. Как рассказал депутат АКЗС, координатор партийного проекта "Новая школа" Сергей Писарев, проверка персональных данных производится через "Госуслуги". Это надёжно защищает личные данные и результаты голосования. К тому же система автоматически определяет подходящий счётный участок. Это позволяет выбрать только тех, кто идёт по избирательному округу голосующих.

"Я впервые принял участие в электронном голосовании. И сразу отметил плюсы: всё очень просто и удобно. Не удивительно, что многие жители края, впервые столкнувшись с электронным голосованием, решили попробовать. За этим способом волеизъявления – будущее", − поделился депутат АКЗС, координатор партийного проекта "Новая школа" Сергей Писарев.

Он также рассказал, что система предварительного голосования "Единой России" надёжно защищена. По наблюдениям Сергея Писарева, процедура предварительного голосования в крае проходит по конкурентному сценарию. "Большинство кандидатов, особенно новички, ведут активную мобилизационную работу, искренне стремятся к победе. Люди это чувствуют и отвечают своими голосами", – заключил он.

Отметим, что предварительное голосование "Единой России" продлится до 30 мая. В нём могут принять участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчёт голосов начнётся вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.