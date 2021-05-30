Россиян предупредили о том, что хранить личные данные на рабочем ПК опасно

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала о том, что хранение личных данных на рабочем компьютере может стать лазейкой для злоумышленников. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Зачастую именно человеческий фактор приводит к потере или краже важных данных: мошенники действуют через сотрудников, через их персональные данные, через почту и внешние носители. Заражение возможно даже при использовании популярных офисных приложений, например MS Word, Excel, Acrobat Reader и т.д", — сказала специалист.

По словам Ильичевой, сейчас киберпреступники могут легко получить доступ к смартфону и ноутбуку, а с рабочим компьютером им работать еще легче.