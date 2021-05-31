На предприятии "Мартика" подвели итоги работ по повышению эффективности труда

На алтайском заводе "Мартика" прошла встреча по итогам трех месяцев участия в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие изготавливает пластиковые изделия для дома. Повышать эффективность производства компании помогают эксперты регионального центра компетенций.

В качестве пилотного потока для оптимизации был выбран процесс производства изделий для хранения. Его главная проблема состояла в том, что изготовление и сборка деталей проходила на двух этажах цеха. Это увеличивало время рабочего процесса, создавало потери и необходимость привлекать большее количество людей.

Руководитель проектного офиса Тимофей Молчанов на совещании представил отчет по итогам проделанной работы и достигнутых промежуточных результатах: время протекания процесса снизилось на 73%, незавершенное производство на 28%, выработка на пилотном потоке выросла на 22%. Кроме того, он обозначил цели и задачи на следующие три месяца участия в проекте.

Генеральный директор предприятия Виталий Смокотин поблагодарил команду проекта за высокий результат и вовлеченность в процесс улучшений и достижения целей проекта.

На мероприятии также присутствовали заместитель министра экономического развития Алтайского края, руководитель регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры" Алексей Ерохин и начальник управления инвестиций Министерства экономического развития Алтайского края Марина Акулова. Они поздравили коллектив предприятия с отличными результатами и пожелали не останавливаться на достигнутом.

Следующие три месяца рабочая группа будет активно внедрять мероприятия по улучшению. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах. Также на производстве проведут конкурс по системе 5С.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.