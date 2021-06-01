Алтайский край поднялся в социально-экономическом рейтинге

Алтайский край занял 41-е место в списке социально-экономического положения регионов по итогам 2020 году, сообщает РИА "Новости".

В минувшем году эксперты оценили состояние края почти в 38 баллов, что на три балла меньше, чем в 2019-м. Несмотря на это в общем списке регион поднялся на две позиции, обогнав Республику Коми и Удмуртию.

Первые два места списка удерживают Москва и Санкт-Петербург, третье – Ханты-Мансийский автономный округ.

Хуже всех дела оказались в Еврейской автономной области и Республике Тыве, которые заняли последние две позиции. Республика Алтай – на 83-м месте.

Как отметили в издании, положение ухудшилось в 79 из 85 регионов России. Эксперты связывают это с пандемией коронавируса и неблагоприятной ситуацией на сырьевых рынках.

Добавим, что при составлении рейтинга аналитики учитывают показатели масштаба экономики, эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.