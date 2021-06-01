Штормпрогноз из-за аномальной жары передали в Алтайском крае

Предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В период до 5 июня в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C. Это повышает риск возникновения пожаров.

"Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека", – уточнили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, нужно соблюдать простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнём;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.

Чтобы предотвратить перегревание, спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, исключить спиртное, пить больше воды, употреблять немного больше соли, не загорать с 11 до 17 часов и пользоваться защитным кремом.