Штормпрогноз из-за аномальной жары передали в Алтайском крае

Предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В период до 5 июня в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C. Это повышает риск возникновения пожаров.
"Жаркая погода способна не только спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации (например, угроза крупных лесных пожаров, засуха, аварии на объектах энергетики и ЖКХ), но и доставляет заметный дискомфорт здоровью и самочувствию человека", – уточнили в ведомстве.
Чтобы обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, нужно соблюдать простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнём;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
Чтобы предотвратить перегревание, спасатели рекомендуют не находиться долго на солнце, носить светлую одежду и головной убор, исключить спиртное, пить больше воды, употреблять немного больше соли, не загорать с 11 до 17 часов и пользоваться защитным кремом.
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