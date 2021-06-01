Барнаульцам вернули горячую воду досрочно

Жителям Барнаула вернули горячую воду на два дня раньше, чем планировали. Водоснабжение дали 1 июня, в то время как по плану его должны были подключить только 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

"По контуру М34 Барнаульской ТЭЦ-3, где сейчас проходят гидравлические испытания теплосетей, раньше срока запущена горячая вода для 22 многоквартирных домов, детского сада, школы и административных зданий по улицам Взлётная, Сиреневая, Папанинцев и др., Павловскому тракту и проспектам Социалистический и Красноармейский", – уточнили энергетики.

Напомним, энергетики проверяют тепловые сети на прочность и плотность и ремонтируют трубопровод. По традиции работы проходят в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.

Под отключение в общей сложности попадают 1579 многоквартирных домов, 86 детских садов, 65 школ, 608 административных зданий и частный сектор. Ограничение водоснабжения в разное время коснётся 385 тысяч жителей. Полностью его восстановят через два месяца – 15 июля.