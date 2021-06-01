Алтайского экс-министра обвинили в превышении полномочий с ущербом в миллион

Следственные органы завершили расследование уголовного дела против бывшего министра образования и науки Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следователи выяснили, что с марта по август 2019 года экс-глава Минобрнауки "из ложно понятых интересов службы и иной личной заинтересованности" поручил подчинённому директору АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления" из средств организации оплатить установку поста спасателей на пляже озера Манжерокское на территории Майминского района.

По оценке правоохранителей, чиновник был осведомлён, что "это не относится к предмету деятельности учреждения, повлечёт перечисление бюджетных средств в пользу коммерческой организации, которая является фактическим водопользователем озера".

В результате автономному учреждению причинён материальный ущерб в размере 1 115 000 рублей.

Бывший министр свою вину не признал. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств для передачи материалов дела на рассмотрение в суд.

Напомним, в конце 2020 года прокуратура Республики Алтай направила в суд дело бывшего директора АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления". Следствие обвиняет его в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на обеспечение мер безопасности на пляже озера Манжерокское.

Как удалось установить в рамках предварительного следствия, глава учреждения заключил два фиктивных договора с компанией, которая должна была организовать спасательный пост стоимостью 1,1 млн рублей.

Однако фактически фирма не оказывала услуг, а директор передавал в финансовый отдел фиктивные акты о выполненных работах, по которым организации переводились деньги. В последующем глава компании отдавал полученные средства руководителю центра туризма.