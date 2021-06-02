Мошенники из тюрем стали реже звонить россиянам

Телефонные мошенники, действовавшие из мест лишения свободы, стали докучать россиянам значительно реже. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, на сегодня число телефонных мошенничеств со стороны пенитенциарных учреждений снизилась примерно на 80%, "а то и больше, может быть". И произошло это благодаря действиям ФСИН, которая стала наводить порядок в тюрьмах, считает эксперт.

При этом он добавил, что работа мошеннических кол-центров в стране всё ещё продолжается. Сейчас Сбербанк в большей степени фиксирует их в ближайшем зарубежье и непосредственно на территории России.

Ранее киберэксперт Евгений Волошин рассказал, что график работы российских телефонных мошенников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников.