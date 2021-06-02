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Новости

Полуобнаженная Бузова оскорбила чувства подписчиков снимком на фоне церкви

, ИА "Амител"
Снимок она сделала перед скандальным концертом в Волгограде
Фото: Instagram/ @buzova86

Фото: Instagram/ @buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова перед концертом в Волгограде решила сделать откровенный снимок на балконе гостиницы. Подписчики артистки возмутились тем, что фоном для ее фото стала церковь.

После публикации под снимком собралось более пяти тысяч комментариев, большая часть из которых несут одно и то же послание: "На фоне церкви, серьезно?". Нашлись в комментариях и те, кто встал на сторону певицы. Преданные фанаты отмечают, что сфотографировалась Бузова только на фоне храма, но не внутри него, так что, по мнению людей, поводов для беспокойства нет.

Напомним, что на концерте, который Бузова дала после того, как выложила это фото, зрители сочли ее поведение странным. Своё выступление Бузова начала со слов: "Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура". После она исполнила три песни и ушла переодеваться за кулисы, однако оттуда она также продолжала невнятно говорить в микрофон. 

Горожане посчитали, что певица вышла на сцену пьяной. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.06.2021 10:07
- гость -

Срамная девка

2.06.2021 10:16
- гость -

Кумир нашего поколения. Мы смотрели Дом 2 всей страной, а теперь всяко благотворим его начинаниям. Нас много, и это будет актуально. И наш девиз "Чем хуже-тем лучше" Чем больше запретов нравственных они нарушат тем больше их слава, а провокации это основа быть на плаву. И ничего моралисты вы не сделаете, вас слишком мало.

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