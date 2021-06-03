Бывшего чиновника из Рубцовского района осудят за получение крупной взятки

Экс-заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству осудят за получение взятки в крупном размере. По версии следователей, с 2018 по июль 2019 года обвиняемый получил 400 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, будучи ответственным лицом за исполнение программы по выдаче соцвыплат на покупку жилья, чиновник взял взятку за включение местного жителя в программу. При этом у него было право на участие в ней, что позволило ему воспользоваться социальной выплатой для улучшения жилищных условий.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. При этом следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере") в суд для рассмотрения по существу.