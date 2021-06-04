Лжебанкиры убедили жительницу Рубцовска перевести на их счета 222 тысячи рублей

В Рубцовске 45-летняя местная жительница дважды поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, позвонивший горожанке незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал, что неидентифицированные банковские работники пытаются завладеть её накоплениями.

"Чтобы этого не случилось, злоумышленники предложили опередить их и перевести деньги на безопасный счёт. Перепуганная женщина побежала к банкомату, сняла 72 тысячи рублей и внесла их на указанный мошенниками счёт", – говорится в сообщении.

В этот же день женщине позвонили уже с другого номера и предупредили, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит. И чтобы обхитрить недоброжелателей, лучше подать заявку на заём самой и перевести деньги на тот же счёт, объяснили незнакомцы.

Жительница Рубцовска сделала всё, как её и просили: взяла в кредит 150 тысяч рублей и осуществила перевод. В общей сложности она лишилась 222 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое по предварительному сговору группой лиц, а равно с причинением гражданину значительного ущерба".