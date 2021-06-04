В Барнауле уничтожили коноплю на площади более двух гектаров

В Барнауле полицейские уничтожили дикорастущую коноплю на площади более двух гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Операция" по ликвидации растения проходила в районе улицы Понтонный мост. В ней участвовали сотрудники отдела полиции по Октябрьскому району, народные дружинники и работники барнаульского Росводоканала.

Для уничтожения конопли использовали трактор с роторной косилкой и специальные химрастворы. В ведомстве подчеркнули, что в наиболее крупных очагах произрастания ведется постоянный контроль и уничтожение растения.

"Сообщить об очаге произрастания конопли можно позвонив в дежурную часть УМВД России по Барнаулу по тел. 02 ("020" с мобильного), 391-645 с любых стационарных и мобильных устройств или обратившись в один из отделов полиции города", — подчеркнули в министерстве.