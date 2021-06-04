Жительницу Барнаула уволили за прогул, но суд встал на её сторону

Барнаульская пенсионерка через суд смогла доказать, что её незаконно уволили за прогул. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю.

"Взыскательница, являясь работающим пенсионером, подала заявление директору организации о переносе ежегодного оплачиваемого отпуска в связи с приобретением путёвок, – уточнили в ведомстве. – Получив отказ, написала заявление о предоставлении отпуска за свой счёт. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 128 Трудового кодекса РФ, работающий пенсионер по старости (по возрасту) имеет право на отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году".

Работодатель должным образом не уведомил сотрудницу о том, что ей необходимо приступить к работе раньше срока, указанного в заявлении на отпуск. Копию приказа о предоставлении отпуска ей также не вручили, а дни её отсутствия на рабочем месте засчитали как прогул, что и стало основанием для увольнения.

Судья удовлетворил требования истца о признании увольнения за прогул незаконным, а также о выплате зарплаты за период, который сотрудница была без работы из-за увольнения. Кстати, уйти с работы горожанка всё-таки решила, но уже по собственному желанию.

Исполнение решения проконтролировал судебный пристав ОСП Октябрьского района Барнаула. Его выполнили в установленный законом срок.