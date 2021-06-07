Жителям алтайского посёлка частично вернули воду после обрушения водонапорной башни

В результате разрушения водонапорной башни в посёлке Заря Бийского района без холодного водоснабжения оставались 340 жилых домов и соцучреждения. Больше половины из них уже обеспечены ресурсом, сообщили amic.ru в пресс-службе алтайского Минстроя.

Ранее очевидцы в социальных сетях рассказали о том, что в посёлке Заря рухнула водонапорная башня. Местные жители остались без воды. При падении конструкции никто не пострадал.

"6 июня водоснабжение восстановили напрямую из скважины для 182 домов и соцобъектов, для оставшихся 158 домов необходимо проложить перемычку протяжённостью 50 метров", – пояснили в ведомстве.

Чтобы вернуть воду оставшимся домам, уже сегодня планируют проложить трубопровод. На участке также установят частотный преобразователь, который будет стабилизировать и регулировать давление в системе водоснабжения села.