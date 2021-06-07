Доходы мэра Бийска за год немного уменьшились

Глава Бийска Александр Студеникин отчитался о своих доходах за 2020 год. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

За 2020 год Студеникин заработал немного меньше, чем за 2019. В этом году он задекларировал 1,040 млн рублей доходов (в 2019 - 1,082 млн рублей).

Список имущества у градоначальника не изменился. Он все также владеет двумя квартирами и внедорожником "Мицубиси Паджеро". Еще одна квартира находится во владении супруги мэра.

Ранее о доходах за 2020 год отчитались бийские чиновники. Самый высокий доход задекларировала замглавы города Ирина Ломоносова. В 2020 году она заработала 1,34 миллиона рублей.