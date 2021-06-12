Девушка-водитель протаранила машину полицейских в Барнауле

Авария с участием автомобиля патрульно-постовой службы полиции произошла в Барнауле на улице Балтийской рядом с домом № 93 около 06:00 12 июня. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"По предварительным данным, девушка 2002 года рождения не справилась с управлением и допустила столкновение с машиной патрульно-постовой службы полиции", – уточнили в ведомстве.

К счастью, никто не пострадал. Па факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.