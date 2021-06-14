Новые санкции США в отношении России вступили в силу

Санкции США, которые запрещают американским компаниям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Новые ограничения, в частности, запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке", — сказано в сообщении.
По словам министра финансов Антона Силуанова, новые санкции никак не повлияют на стратегию заимствований. Он отметил, что министерство заложило в нее все возможные ограничения.
Санкции Силуанов назвал неприятными, но не критичными.
Ранее сообщалось, что США хотят действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, требующим введения второго пакета антироссийских санкций. О каких именно ограничениях идет речь неизвестно.
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