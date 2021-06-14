Новые санкции США в отношении России вступили в силу

Санкции США, которые запрещают американским компаниям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новые ограничения, в частности, запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке", — сказано в сообщении.

По словам министра финансов Антона Силуанова, новые санкции никак не повлияют на стратегию заимствований. Он отметил, что министерство заложило в нее все возможные ограничения.

Санкции Силуанов назвал неприятными, но не критичными.

Ранее сообщалось, что США хотят действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, требующим введения второго пакета антироссийских санкций. О каких именно ограничениях идет речь неизвестно.