Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Кемеровской области объявили о введении обязательной вакцинации для "некоторых категорий граждан". Об этом сообщает издание "Кузбасс" со ссылкой на информацию штаба по охране здоровья населения региона.

"Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трёх доступных вакцин", – приводит издание текст сообщения ведомства.

Согласно указанию, первый компонент вакцины необходимо ввести до 17 июля, второй – до 17 августа текущего года.

Это сделано для того, чтобы обеспечить вакцинацию 60% от общей численности работников органов власти и предприятий. В штабе по охране здоровья населения Кузбасса уверены, что эта мера позволит избежать ухудшения эпидемической ситуации в Кемеровской области.

Напомним, обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг, торговли, транспорта, культуры, образования, ЖКХ и госслужащих от коронавируса ввели в Москве. Согласно указу главного государственного санитарного врача по столице, с 1 июля в городе запускается единая система для контроля вакцинации. Аналогичные меры ввели в Московской области.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что обязательная вакцинация не нарушает прав граждан, так как "их права не должны идти вразрез с правами других". Работники целого ряда отраслей контактируют с клиентами и могут заразить их, тем самым подвергая риску их жизнь и здоровье.