СМИ: экс-глава алтайского Минтранса получил взятку в упаковке от алкоголя

Экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев получил взятку деньгами, которые были спрятаны в упаковку от элитного алкоголя, сообщает "Алтапресс" со ссылкой на свой источник.

По информации издания, передача второй части взятки состоялась незадолго до Нового года в личном кабинете Дементьева. За это руководитель Минтранса якобы обещал заключить несколько контрактов с компанией "Бриз-Запад".

СМИ также отмечает, что руководитель компании мог заключить со следствием "досудебное соглашение", по которому он станет главным свидетелем по уголовному делу.

Напомним, что в конце мая глава регионального Минтранса Александр Дементьев написал заявление об увольнении. 24-го числа он отработал последний день на этой должности. В ведомстве тогда рассказали, что чиновник планирует переехать на работу в другой регион.

11 июня стало известно, что Дементьева задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, в 2020 году чиновник получил взятку в размере более 5 млн рублей от директора одной из компаний, занимающейся нанесением дорожной разметки.

После признания Дементьевым вины, Октябрьский районный суд назначил бывшему министру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позднее пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев прокомментировал арест. По его словам, на должности Дементьев справлялся со своей работой и отрасль демонстрировала хорошие результаты.