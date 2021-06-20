Три автомобиля загорелись в гаражах при пожаре в Барнауле

Пожар на территории частных гаражей произошёл вечером 19 июня в Барнауле на улице Парижской Коммуны, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Пожар в гараже грозит быстрым распространением огня и характеризуется трудностями в его тушении, опасностью и для самих пожарных, – говорится в сообщении ведомства, — Ситуацию осложняют хранящиеся в гаражах емкости с горючим, различные масляные смеси, краска, старые вещи и прочее".

С огнём боролись 26 человек личного состава и шесть единиц техники. К работе привлекли три звена газодымозащитной службы.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров. Помимо частных гаражей, огнем повреждены три автомобиля, которые стояли в гаражных боксах. Пострадавших нет.

Причина произошедшего пока неизвестна. Ее выяснят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в социальных сетях появилось видео с места происшествия.