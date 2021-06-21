Спасатели вынесли два газовых баллона из горящего дома в Барнауле

Поздним вечером 20 июня загорелся частный дом на улице Радужной в барнаульском посёлке Борзовая Заимка, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В тушении огня задействовали семь единиц пожарной техники. Работали газодымозащитники. Они вынесли два газовых баллона из горящего строения.

Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Напомним, днём ранее три автомобиля загорелись в гаражах при пожаре в Барнауле. Пламя охватило гаражные боксы на улице Парижской Коммуны.